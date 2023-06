Mythen über das E-Auto – Viel besser als oft gedacht Noch immer schlägt dem E-Auto Misstrauen entgegen. Und tatsächlich gibt es noch Probleme, etwa bei der Infrastruktur. Häufig sind die Vorbehalte aber gar nicht angebracht. Holger Holzer

E-Autos wie der Mercedes-AMG EQS sind heute für viele Anwender längst voll alltagstauglich. Foto: Mercedes-Benz AG

E-Autos sind längst aus der Nische gefahren. Fast jeder grosse Hersteller bietet mittlerweile mindestens ein Modell an. Trotzdem halten sich in der Bevölkerung weiterhin Vorbehalte gegen die neue Antriebstechnik. Die sind nicht alle komplett haltlos, aber in vielen wichtigen Punkten mittlerweile unbegründet.