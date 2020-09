Zweite Kundgebung am Dienstag – Videoaufnahme dokumentiert angebliche Polizeigewalt Bei einer zweiten Demonstration am Dienstag kam es am Rand der Innenstadt zu unschönen Szenen. Nun nimmt die Polizei Stellung zu einem Zwischenfall, der auf Video aufgezeichnet wurde. Dölf Barben

Die Polizei hindert Demonstrierende beim Bollwerk daran, gegen die Innenstadt vorzurücken. Foto: Beat Mathys

Im Schatten der grossen Klimakundgebung auf dem Bundesplatz kam es am Dienstag bei einer zweiten Demonstration zu Scharmützeln zwischen der Polizei und Demonstrierenden. Es kursiert ein Video, auf dem zu sehen ist, wie auf dem Waisenhausplatz Passanten von Polizisten geschubst, geschlagen und einem Fall auch zu Boden gestossen werden. Nun hat die Polizei dazu Stellung genommen.

Bei der Polizei sei man sich bewusst, heisst es in der schriftlichen Stellungnahme vom Mittwoch, «dass solche Bilder einen grossen Eindruck hinterlassen». Sie zeigten jedoch bloss eine Momentaufnahme. Die Pressestelle beruft sich in ihrer Antwort auf Schilderungen von Polizeimitarbeitenden, die zur Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen gerufen worden seien. Bei ihrer Ankunft sei ihr Fahrzeug von einer Personengruppe «aktiv blockiert» worden. Und als die herbeigerufenen Polizisten ausgestiegen seien, um dem Fahrzeug Platz zu verschaffen, «kam es zu einem kurzen Handgemenge». Das Vorgehen werde intern zur Sprache kommen, heisst es in der Antwort der Polizei. Selbstverständlich stehe es den Direktbetroffenen frei, eine Anzeige einzureichen.

«Wie Neymar im Strafraum»

Das Video, das auf Twitter kursierte, ist inzwischen nicht mehr frei zugänglich. Allerdings können zwei Kommentare noch gelesen werden. «Ihr seid schon lustige Typen», heisst es im einen Kommentar an die Adresse der Demonstrierenden, «ihr provoziert die ganze Zeit, lässt euch dann wie Neymar im Strafraum fallen und gebt dann der Polizei die Schuld».

Die zweite Demonstration vom Dienstagnachmittag richtete sich gegen das «Asylregime» in der Schweiz und war als «schweizweite Demo gegen Gewalt und Isolation in Lagern» angekündigt worden. Die Teilnehmenden forderten Respekt gegenüber Leuten, die in der Schweiz Asyl beantragen. Zur Kundgebung aufgerufen hatten unter anderen die Organisationen Stopp Isolation Bern, Nothilfe ohne Zwang Zürich und das Kollektiv Drei Rosen gegen Grenzen Basel.

Die Demonstrierenden versammelten sich um 14 Uhr auf der Schützenmatte. Gemäss einer Polizeimitteilung vom Dienstag handelte es sich um eine unbewilligte Kundgebung. Ein Marsch in die Innenstadt wurde von der Polizei zunächst verhindert. In der Folge wich die Kundgebung aus gelangte via Viktoriarain und Kornhausbrücke zum Kornhausplatz. Dort wurde der Zug von der Polizei gestoppt. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung schrieb, wurden die Demonstrierenden «wiederholt abgemahnt und vor dem Einsatz von Mitteln gewarnt». Dennoch hätten jene versucht, die Sperre zu durchbrechen und gegen die Polizei «vorzudrängen». Deshalb habe kurzzeitig Reizstoff eingesetzt werden müssen.

Eine Person hatte nach diesem Zusammenstoss gesundheitliche Probleme bekundet. Laut Polizeiangaben wurde sie nach der Betreuung durch Polizei und Sanität zur Kontrolle ins Spital gebracht. Wie die Medienstelle der Polizei am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, konnte der Mann das Spital wieder verlassen und habe keine schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Wasserwerfer am Bollwerk

Der Demonstrationszug gelangte schliesslich vom Kornhausplatz her via Waisenhausplatz – wo sich der auf Video festgehaltene Zwischenfall ereignete – erneut zum Bollwerk. Dort haben gemäss Polizeimitteilung Teilnehmende erneut versucht, Richtung Innenstadt vorzudrängen und Polizeisperren zu umgehen. In der Folge habe die Polizei erneut «Mittel» eingesetzt. Die Teilnehmenden hätten zudem der Aufforderung nicht Folge geleistet, die Verkehrsachse am Bollwerk freizugeben. Deshalb habe die Polizei mehrere Male Wasserwerfer und Gummischrot eingesetzt – auch gegen Personen, welche sich mit den Demonstrierenden solidarisiert und die Arbeit der Polizei behindert hätten.

Das Bollwerk sei längere Zeit blockiert geblieben. Es seien auch Gegenstände gegen die Einsatzkräfte geworfen worden. Dabei sei ein Polizist verletzt worden, heisst es in der Mitteilung der Polizei.

«Schockiert über Polizeigewalt»

Die Polizeieinsätze vom Dienstag haben kritische Reaktionen hervorgerufen. Das Grüne Bündnis der Stadt Bern bedauert zwar, dass der Gemeinderat das Klimacamp auf dem Bundesplatz räumen liess. Bei der Räumung sei der Polizeieinsatz jedoch verhältnismässig abgelaufen. «Schockiert» zeigt sich das Grüne Bündnis aber «über die Polizeigewalt» gegenüber der Stopp Isolation-Demonstration. Der Einsatz von Wasserwerfern, Pfefferspray und Gummigeschossen wird «scharf» kritisiert.

Die Jungen Grünen Kanton Bern zeigen sich in einer Mitteilung «entsetzt» über den Einsatz gegen die Stopp Isolation-Demonstration. Sie bewerten das Vorgehen der Kantonspolizei als unangebracht und fordern den Kanton auf, «die nötigen Konsequenzen zu ziehen». Insbesondere fordern sie ein Erklärung, weshalb es zwischen den demonstrierenden Migrantinnen und Migranten und den Teilnehmenden des Klimacamps zu einer Ungleichbehandlung kam.

Fragen zur ungleichen Behandlung

Die Demokratischen Juristinnen und Juristen Bern verurteilen in einer Medienmitteilung vom Mittwochnachmittag die Einsätze gegen das Klimacamp auf dem Bundesplatz und gegen die Demonstration Stopp Isolation. Der Berner Gemeinderat habe zudem «eindrücklich gezeigt», dass er bereit sei, «Demonstrationen ungleich zu behandeln». Während mit den Klimaaktivisten «lange Verhandlungen» geführt worden seien, sei die Kantonspolizei «äusserst gewaltsam gegen die friedliche Demonstration Stopp Isolation» vorgegangen.

Die «grundlegend unterschiedlichen Reaktionen» auf die beiden Kundgebungen wird ebenfalls von der polizeikritischen Vereinigung AntiRep Bern kritisiert. Während Stadtregierung und Polizei beim Klimaprotestcamp «zumindest den Anschein von Dialogbereitschaft zu erwecken versuchten», habe sich diese Frage bei der Stopp Isolation-Demonstration, bei der Flüchtlinge und People of Colour dabei waren, gar nicht erst gestellt. AntiRep Bern spricht von «institutionellem Rassismus».