Der Abstimmungskampf ums Stadtberner Personalreglement wird speziell gehässig geführt. Was sind die Streitpunkte? Eine Kontroverse zwischen Befürworterin und Gegner.

Claude Grosjean: Uns geht es nicht um Neid, sondern um Ausgewogenheit. Schon heute sind die Leistungen für städtische Angestellte im Vergleich zum Kantonspersonal in allen Bereichen besser. Sie arbeiten nur 40 Stunden pro Woche, sie gehen mit 63 in Rente, bei der Pensionskasse werden 66 Prozent von der Stadt bezahlt. Einzig Ferien haben beide fünf Wochen.

Grosjean: Das gilt einzig für Akademikerinnen und Akademiker. Bei den nicht akademischen Berufen, von denen es in der Stadtverwaltung sehr viele gibt, zahlt Bern einmalig gute Löhne.

Bernadette Häfliger ist Stadträtin, Präsidentin der SP Länggasse-Felsenau und sitzt in der Parteileitung der SP Stadt Bern. Seit 2019 leitet die Rechtsanwältin die Abteilung Gesundheitsberufe im Bundesamt für Gesundheit.

Also doch, Frau Häfliger: Privilegien, die eine Mehrheit nicht hat?

Häfliger: Die vierzigjährige Beitragspflicht beginnt nach Gesetz erst im Alter von 25 Jahren, für städtische Angestellte dagegen schon mit 23 Jahren. Auch sie kommen also auf vierzig volle Beitragsjahre. Davon muss gemäss Gesetz der Arbeitgeber zwingend mindestens 50 Prozent mitfinanzieren. Neben der Stadt gehen aber auch andere Arbeitgeber deutlich über den gesetzlichen Minimalanteil hinaus.

Häfliger: Weisst du, man kann das neue Personalreglement ablehnen, aber diese Neiddebatte gegenüber städtischen Angestellten in eurer Kampagne irritiert mich.

«Elternzeit, Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs, vorgeburtlicher Urlaub: All das erhalten wir zu einem Spottpreis von 300’000 Franken.»

Häfliger: Das ist eine gute Frage. Ich gehöre nicht zu denen, die finden, dass die städtischen Finanzen nicht angespannt sind. Aber die Elternzeit, die Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs, ein vorgeburtlicher Urlaub: All das erhalten wir dank des Abbaus bei den Treueprämien zu einem Spottpreis von 300’000 Franken. Das ist vertretbar – auch in der aktuellen finanziellen Lage.

Frau Häfliger, die Stadt steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Gleichzeitig muss sie Unsummen in ihre Infrastruktur investieren. Kann sich Bern dieses Reglement wirklich leisten?

Grosjean: Ich schaue einfach den Vortrag des Gemeinderats an, wie er in den Stadtrat gekommen ist. Damit hätte man eine Million sparen können. Doch die Vereinbarkeitspunkte waren sicher nicht der Grund, wieso die GLP das Referendum unterstützt hat.

Grosjean: Für uns ist es eben kein Nulltarif. Dazu kommen unbezifferbare Kosten für den Teuerungsausgleich. Für uns ist die doppelte Nachhaltigkeit ein Grundsatz, also nicht nur im ökologischen, sondern auch diejenige im finanziellen Bereich.

Herr Grosjean, die GLP gilt in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie als progressiv. Jetzt gibt es Verbesserungen quasi zum Nulltarif, und Ihre Partei ist trotzdem dagegen?

Was stört Sie daran?

Grosjean: Früher war der Ausgleich erstens verhandelbar. Zweitens war für die Höhe der Landesindex der Konsumentenpreise ausschlaggebend, nun sollen noch weitere Faktoren wie die Krankenkassenprämien berücksichtigt werden. Drittens betont das neue Reglement, dass in einer ausserordentlich schwierigen finanziellen Lage der Teuerungsausgleich nur «mit dem Einverständnis der Sozialpartner» aufgeschoben werden kann. Das ist nichts anderes als ein Vetorecht.

Häfliger: Eine mögliche Einschränkung des Teuerungsausgleichs bei einer schwierigen finanziellen Lage gibt es schon heute. Neu ist einzig, dass der Gemeinderat eine Kürzung mit den Sozialpartnern verhandeln muss. Wenn du darin ein Vetorecht der Gewerkschaften siehst, dann liegst du damit völlig falsch!

Grosjean: Warum? Es geht doch nicht ohne Einverständnis der Gewerkschaften!

Häfliger: Das Referendumskomitee hat das Prinzip der Sozialpartnerschaft nicht verstanden. Die Bundesverfassung und die Personalverordnung der Stadt Bern sehen vor, dass bei Nichteinigung ein Schlichtungsverfahren eingeleitet wird. Wenn der Gemeinderat sich nicht an das Ergebnis hält, haben die Gewerkschaften das Recht zu streiken. So funktioniert die Sozialpartnerschaft seit dem Friedensabkommen von 1937. Sie ist ein fixer Bestandteil der Schweizer Wirtschaftskultur.

Grosjean: Mit den allgemeinen Ausführungen zur Sozialpartnerschaft bin ich absolut einverstanden. Aber im neuen Personalreglement gehen die Kompetenzen der Gewerkschaften deutlich weiter! In seiner Stellungnahme warnte selbst der rot-grüne Gemeinderat vor einem «Vetorecht der Sozialpartner». Liegt denn auch er völlig daneben?

Häfliger: Ja. In diesem Fall schon. Zudem darfst du nicht unterschlagen, dass Gemeinderat Aebersold in der Ratsdebatte unsere Lesart des Artikels bestätigt hat. Er hat ausgeführt, dass damit in der Praxis alles beim Alten bleibe.

Grosjean: Wir glauben eben gerade nicht, dass damit alles beim Alten bleibt. Gegen den Vorschlag des Gemeinderats hätten wir nicht das Referendum ergriffen.

Häfliger: In seinem Vorschlag wollte der Gemeinderat hinter die heute geltende Regelung zurückgehen und sie mit dem Wort «grundsätzlich» abschwächen. Diese Verschlechterung konnten wir nicht akzeptieren.

Grosjean: Stattdessen schiesst ihr übers Ziel hinaus: Wenn die Teuerung einmal nicht voll ausgeglichen wird, bleibt die Differenz geschuldet!

Häfliger: Da hast du recht, die Indexierung ist neu als «zwingend» definiert – wenn wieder bessere Zeiten kommen, muss der Gemeinderat die Teuerung schrittweise nachholen. In der Praxis macht er das schon heute so. Aber ja, im neuen Reglement ist dies klarer formuliert.