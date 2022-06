Lang erwartetes Urteil – Verwaltungsgericht pfeift Kanton bei Sozialhilfekürzung zurück Im Kanton Bern erhalten vorläufig Aufgenommene seit zwei Jahren deutlich weniger Sozialhilfe. Das verletze das Rechtsgleichheitsgebot, sagt das Gericht. Marius Aschwanden

Streitpunkt im Kanton Bern: Wie viel Geld sollen vorläufig Aufgenommene erhalten? Foto: Keystone-sda

Nach über vier Stunden Referaten und Diskussion war für das Verwaltungsgericht kurz nach dem Mittag am Mittwoch schliesslich klar: Die Kürzung des sogenannten Grundbedarfs für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer (VA), die seit Jahren im Kanton Bern wohnen, ist in der aktuellen Form nicht zulässig. Konkret verstosse sie gegen das Rechtsgleichheitsgebot, so die fünf Richterinnen und Richter.