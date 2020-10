Nach Unfall bei Berner Bollwerk – Verunfallter Velofahrer im Spital gestorben Nach einem schweren Unfall in Bern vor einer Woche ist ein 69-jähriger Velofahrer am Mittwoch im Spital seinen Verletzungen erlegen.

Der Unfall ereignete sich im Berner Bollwerk auf Höhe Speichergasse in Fahrtrichtung Lorrainebrücke. Bild: Google Street View

Am letzten Donnerstag kam es beim Bollwerk in der Stadt Bern zu einem schweren Velounfall. Der gestürzte 69-jährige Velofahrer ist nun im Spital an den Folgen des Unfalls gestorben. Das schreibt die Kantonspolizei Bern am Donnerstag in einer Mitteilung.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen waren ein Autolenker und der Velofahrer vom Bahnhof herkommend in Richtung Lorrainebrücke unterwegs gewesen. Aus noch unklaren Gründen musste der Velolenker auf Höhe Speichergasse stark abbremsen. In der Folge stürzte er und wurde dabei schwer verletzt.

Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Rollen der beiden Fahrzeuge seien weiterhin im Gang, schreibt die Kantonspolizei weiter.

nfe/pd