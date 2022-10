Solarkraftwerke in den Alpen – Versuchsanlage schon diesen Winter, aber die Stromleitung fehlt Es geht vorwärts mit dem Walliser Solar-Grossprojekt Grengiols. Allerdings wird auch viel gestritten – und neue Probleme tauchen auf. Arthur Rutishauser

«Ich hoffe, dass wir noch diesen Herbst eine Versuchsanlage bauen können»: Der Gemeindepräsident von Grengiols, Armin Zeiter, vor einem der wenigen Häuser im Dorf mit Solardach. Foto: Thomas Andenmatten

Das Solar-Grossprojekt Grengiols kämpft trotz der vielen Erleichterungen, die der Fotovoltaik im Parlament gewährt wurden, mit der Umsetzung. Armin Zeiter, Gemeindepräsident von Grengiols VS, glaubt aber an sein Projekt. Noch diesen Herbst hofft er eine Versuchsanlage aufstellen zu können. «Schliesslich geht es darum, herauszufinden, wie die Ausrichtung der Panels sein soll und was sie wirklich an Leistung bringen», sagt Zeiter. Er träumt nach wie vor davon, dass Grengiols-Solar bis zum Winter 2023/24 wenigstens teilweise ans Netz gehen kann.