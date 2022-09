Angst vor Mobbing – Versteckte Turnschuhe, gehässige Chats, heimliches Augenrollen Mobbing in der Schule hat viele Formen. Nun drohen die Fälle wegen des Lehrkräftemangels zuzunehmen. Mirjam Comtesse

Ist das schon Mobbing oder nur ein Konflikt? Die Übergänge sind fliessend und für Eltern und Lehrkräfte manchmal nur schwer zu erkennen. Foto: Getty Images

Mobbing kann die Betroffenen und ihre Familien jahrelang belasten. Eine Mutter aus dem Raum Bern, die anonym bleiben möchte, erzählt: «Es fing damit an, dass ein neues Mädchen in die Klasse meiner Tochter kam.» Dieses habe begonnen, andere Kinder gegen ihre Tochter aufzuhetzen. Die Situation eskalierte mehr als einmal in gewalttätigen Übergriffen.