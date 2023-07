Formel-1-GP Spa – Ein Luxusproblem illustriert Verstappens Dominanz Der Weltmeister aus Holland gewinnt einen überraschend ereignisarmen GP von Belgien problemlos – und sorgt am Funk für einen Aufreger. Florian Bolli

Max Verstappen feiert den achten Saisonerfolg in Serie. Foto: Mark Thompson (Getty Images)

Am Ende ist doch wieder alles wie immer. Max Verstappen fährt einem sicheren Sieg entgegen, liegt 13 Sekunden vor seinem Teamkollegen Sergio Perez in Führung und hat seinen letzten Boxenstopp schon absolviert und soeben die schnellste Rennrunde hinter sich gebracht. Da funkt er an die Box: «Ich könnte mehr pushen und wir machen noch einen Stopp? Etwas Boxenstopptraining?» Der Spruch war kaum ernst gemeint, sondern die Reaktion auf den Hinweis seines Renningenieurs, dass er seine Reifen in den ersten Runden etwas stark beansprucht hatte. Es entpuppt sich als Luxusproblem.

Denn ganz offensichtlich kann in dieser Saison nichts und niemand diesen Max Verstappen stoppen. In Belgien feiert er den achten Sieg in Serie, den zehnten insgesamt im zwölften Rennen des Jahres. Fünf Überholmanöver sind dafür nötig, weil er nach einer Startplatz-Strafe wegen eines unerlaubten Getriebewechsels nicht von ganz vorne, sondern nur von Platz sechs aus startet. An seiner statt steht Charles Leclerc im Ferrari auf der Poleposition. Doch der Monegasse weiss: Eher früher als später wird Verstappen an ihm vorbeifliegen – der Niederländer war im Qualifying acht Zehntel schneller als er.

Neun Runden dauert es im Rennen dann, bis Verstappen Leclerc überholt und nun nur noch seinen Teamkollegen Sergio Perez vor sich hat; der Mexikaner war in der ersten Runde schon am Ferrari vorbeigezogen. Bis sich Verstappen auch ihn schnappt, vergehen weitere acht Runden – und ein gehässig wirkender Wortwechsel zwischen dem Niederländer und seinem Renningenieur, der mit den Worten endet: «Tu einfach, was ich sage, und vertrau mir, Max.» Es klingt, als wären die beiden ein altes Ehepaar.

Der grosse Regen blieb aus

Es bleibt der einzige Aufreger an diesem Rennsonntag. Denn der angekündigte Regen, den sich vor allem Ferrari und McLaren erhofft hatten, blieb nahezu aus. Zwar regnete es auf vereinzelten Streckenabschnitten tatsächlich zeitweise, aber nicht genug stark, um auch nur über einen Reifenwechsel nachzudenken.

Auf Wetterchaos hatten womöglich auch die Verantwortlichen des Hinwiler Rennstalls Alfa Romeo gehofft. Denn im Trockenen lagen Punkteränge für Valtteri Bottas (12.) und Zhou Guanyu (13.) nicht drin – dem Hinwiler Boliden liegen Hochgeschwindigkeitsstrecken wie jene in Belgien nicht. Das einzig Positive für das auf dem zweitletzten WM-Rang liegende Schweizer Team: Auch Williams und Haas punkteten nicht, auf den 7. WM-Rang fehlen weiterhin nur zwei Zähler.

Verstappen hingegen erlebt ein fast perfektes Wochenende mit 33 WM-Punkten – 25 für den GP-Sieg, 8 für den Triumph im Sprint vom Samstag. Nur den Punkt für die schnellste Rennrunde holt er nicht, Lewis Hamilton schnappt ihm diesen in der letzten Runde noch weg. Die Ironie der Geschichte: Verstappens Vorsprung zu diesem Zeitpunkt ist tatsächlich genug gross, um einen weiteren Stopp einlegen und sich auch den Extrapunkt noch ergattern zu können. 22 Sekunden hinter ihm sorgt Perez für einen Red-Bull-Doppelsieg, dahinter schafft es Leclerc zum erst dritten Mal in dieser Saison aufs Podest.

