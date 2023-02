«Apropos» – der tägliche Podcast – Verstärkten politische Versäumnisse die Erdbeben-Katastrophe? In der Türkei und in Syrien sinkt die Hoffnung, noch Überlebende in den Trümmern zu finden. Immer lauter werden die Fragen nach der Verantwortung der Politik. Mirja Gabathuler als Host , Raphael Geiger als Gast

Er habe sich über Nacht in Zuständen wie in einem Kriegsgebiet wiedergefunden, sagt Yosef Simsek. Die Küstenstadt Iskenderun, in der er lebt, wurde durch die Erdbeben-Katastrophe verwüstet. Über 11’000 Menschen starben bereits im Erdbebengebiet zwischen Syrien und der Türkei. Viele Gebäude sind eingestürzt, in der Stadt Iskenderun fehlt es an Strom und Lebensmitteln, Menschen entzünden Feuer gegen die Kälte.

Bereits wird die Katastrophe politisch instrumentalisiert. Was bedeutet sie für die Regierung von Recep Erdogan, der kurz vor dem Wahlkampf steht? Wie einfach erreicht humanitäre Hilfe die betroffenen Menschen? Und wie wird der Wiederaufbau aussehen? Darüber spricht Korrespondent Raphael Geiger in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

