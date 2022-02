In eigener Sache – Verspätete Zeitungsauslieferung Wegen eines Brandalarms im Druckzentrum Bern konnten die heutigen Ausgaben der «Berner Zeitung», des «Bund» sowie weitere Titel nur mit Verzögerung gedruckt werden.

Im Druckzentrum Bern kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brandalarm. (Archivbild) Foto: Adrian Moser

In der Nacht auf Donnerstag kam es im Tamedia-Druckzentrum in Bern zu einem Brandalarm. Grund war Rauchentwicklung in der Maschine, nachdem sich Papier um eine Walze gewickelt hatte. Die Maschine wurde daraufhin automatisch vom Netz getrennt und gestoppt.

Erst ab ca. 1:15 Uhr konnte wieder gedruckt werden, was grosse Verzögerungen bei der Produktion der aktuellen Tageszeitungen zur Folge hatte. Das führt zu Verspätungen bei der Auslieferung der Exemplare (Ausgaben der Berner Zeitung, Der Bund, Berner Oberländer, Thuner Tagblatt).

Die Touren sind heute verspätet unterwegs, die Post-Exemplare werden später ausgeliefert. Es ist möglich, dass Abonnentinnen und Abonnenten der betroffenen Zeitungen ihr Exemplar am Donnerstag erst mit Verspätung oder sogar erst am Freitag erhalten.

Wir entschuldigen uns für die Panne und für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.

chh

