Wegen Fusion bei Betreuung

– Verspätete Rechnungen vom Berner Schulamt Kinder erwerbstätiger Eltern besuchen häufig eine Tagesschule. Die Rechnungen dafür kommen aufgrund von Fehlern teils erst Monate später. Maurin Baumann

Auch die Eltern der hier betreuten Kinder warten länger als gewöhnlich auf ihre Rechnung: Die Tagesschule Länggasse in Bern. Foto: Christian Pfander (Archiv)

Wer ein Kind in einer Tagesschule der Stadt Bern hat, dürfte es bemerkt haben: Die Rechnungen für dieses Angebot hinken in diesem Jahr hinterher. Es gibt Mutmassungen: «Offenbar grosses Chaos beim Berner Schulamt», heisst es im Protokoll der Elternräte in der Länggasse von Mitte November. Als Grund wird hier der Absturz einer Schulsoftware angegeben. Ist da was dran?