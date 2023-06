Authentisches Ligurien – Versehentlich verliebt auf dem Weg zum Traumziel Sestri Levante unweit von Cinque Terre ist ideal für alle, die eine Instant-Auszeit am Meer ohne Touristenströme wollen. Und das Beste: Das überraschend grandiose Genua liegt direkt am Weg. Denise Jeitziner

Sestri Levante in Ligurien wird auch die Stadt der zwei Meere genannt, weil durch die besondere Form zwei Badebuchten entstanden sind. Foto: Getty Images / iStockphoto

Stellen Sie sich vor: Sie haben ein Rendez-vous, ein verlängertes Wochenende an der ligurischen Riviera. Sie wissen nicht, was Sie erwartet, kennen nur den Namen: Sestri Levante; Freunde sagen auch Sestri zu ihm. Sie haben einander noch nie gesehen, haben aber ein richtig gutes Gefühl, dass etwas aus Ihnen beiden werden könnte. Sie haben Fotos gesehen und waren hingerissen von den bunten Häuschen, die sich auf einer schmalen Sichel zwischen zwei Meeresbuchten aneinanderschmiegen.

Es erinnert Sie an die malerischen Fischerorte im nahe gelegenen Cinque Terre, wo sich gefühlt eine Million Menschen auf die Füsse treten. Dass Sestri weniger bekannt ist, macht das Ganze nur noch verlockender.

Städtlein zwischen zwei Meeren

Sie haben sich alles ganz genau ausgemalt: dass Sie am Vormittag in der Schweiz in den Zug steigen, um am Nachmittag bei ihm zu sein. Sie werden sich in der kleinen Bucht Baia del Silencio auf einen der Stühle am Strand setzen und mit einem Apéro in der Hand die planschenden Kinder und die Holzboote mit den blau-weiss gestreiften Abdeckungen betrachten.

Sestri Levante hat wegen seiner besonderen Form gleich zwei Meeresbuchten: Die Baia del Silencio (im Bild) und die Baia delle Favole, also die Märchenbucht, die ihren Namen Hans Christian Andersen zu verdanken hat, der 1833 in Sestri Levante weilte. Foto: Denise Jeitziner

Danach werden Sie durch die Fussgängerzone Via XXV Aprile mit den kleinen Geschäften flanieren und sich in einer der Gelaterie eine Kugel Frutti di Bosco und eine Kugel Yogurt bestellen. Vielleicht werden Sie auch zum Aussichtspunkt Punta Manara auf 180 Meter über Meer laufen, vorbei an Olivenhainen und Pinienbäumen, stets den Duft von Jasminblüten und Kiefernadeln in der Nase.

Es wird steil bergauf gehen, aber nicht nur deswegen wird Ihnen auf der rund zweistündigen Rundwanderung zwischendurch die Luft wegbleiben: Der Blick hinunter auf die ligurische Küste und das 17’000-Einwohner-Städtlein zwischen den zwei Meeren wird Sie mit voller Wucht erwischen.

Mit dem Boot zu den Influencerinnen und VIPs

Auf dem Weg nach unten werden Sie spüren, dass es um Sie geschehen ist. Beim Abendessen im Panoramahotel werden Sie kaum die Augen von Sestri lassen können und sich im Speisesaal mit den riesigen Fenstern wie in einem Kreuzfahrtschiff mit Blick aufs Meer fühlen – bloss mit bunten Häuschen statt mit Fischen zu Füssen.

Atemberaubende Aussichten auf der rund zweistündigen Rundwanderung von Sestri Levante zum Aussichtspunkt Punta Manara. Foto: Denise Jeitziner

Am nächsten Morgen werden Sie sich kurz nach Sonnenaufgang an Hotelmitarbeitenden vorbeischleichen, die in der Märchenbucht Baia delle Favole mit dem drei Kilometer langen Strand Liegestühle für die Gäste bereitstellen, und ins Meer hinausschwimmen, während die frühmorgendlichen Sonnenstrahlen das Städtchen in noch kräftigere Farben tauchen werden als der Filter in Ihrem Handy.

An der Baia del Silencio geht es ruhig zu und her. Die grossen Liegestuhlwiesen sind drüben in der Baia delle Favole, die über einen drei Kilometer langen Strand verfügt. Foto: Denise Jeitziner

Danach werden Sie vielleicht auf einer Bootstour am Golf von Tigullio entlangtuckern – bis zum VIP- und Influencer-Magnet Portofino, vor dessen Bucht dicht an dicht die Superjachten mit den Cayman-Islands-Flaggen ankern. Dazu werden Sie laut in die neue Italohymne «Due Vite» von Marco Mengoni einstimmen. Vielleicht fahren Sie auch zur Bucht von San Fruttuoso, wo die Bronzestatue Cristo degli Abissi 15 Meter unter der Wasseroberfläche Fische und Taucherinnen anzieht. Sie steht schon seit 1954 auf dem Meeresgrund in Gedenken an den verstorbenen Taucherpionier Dario Gonzatti.

Sie können Ihr Date mit Sestri Levante kaum erwarten, fangen viel zu früh an zu packen. Und dann meldet sich kurz vor der Abfahrt eine Freundin. «Was? Du willst Sestri treffen? Dann musst du unbedingt unterwegs Genua kennen lernen», sagt sie. Es werde sich ganz bestimmt lohnen, es sei überhaupt kein Aufwand. «Genua ist super, es wird dich umhauen, versprochen!»

Genua streift sich den schlechten Ruf ab

Aber Sie wollen nicht. Sie haben nur Sestri Levante im Kopf und keine Musse für etwas anderes. Ausserdem haben Sie nicht wirklich viel Gutes von Genua gehört – zu verrucht, zu ungepflegt, zu seelenlos. Vielleicht haben Sie sich sogar schon mal flüchtig getroffen, Jahre ist es her. Sie hatten damals aber keine Augen für Genua, auch weil sie möglichst schnell weiterwollten Richtung Cinque Terre, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure oder sonst einen zauberhaften Ort in Ligurien.

Doch Ihre Freundin lässt nicht locker und verspricht: «Genua hat sich total verändert.» Also willigen Sie schliesslich ein. Sie können ja den Nachmittag und Abend mit Genua verbringen und am Morgen danach ausgeschlafen und frisch geduscht in den Zug steigen, um Sestri Levante zu treffen.

Die Palazzi dei Rolli (im Bild der Palazzo Rosso und der Palazzo Doria Tursi) im historischen Zentrum Genuas sind seit 2006 Teil des Unesco-Weltkulturerbes. Foto: Getty Images

Von wegen heruntergekommen: Genua präsentiert sich in der Altstadt überraschend herausgeputzt. Foto: Denise Jeitziner

Sie fahren los und sind auf direktem Weg wenige Stunden später dort. Der erste Eindruck ist nett – nicht mehr, nicht weniger. Die befürchtete Abneigung gegen Genua stellt sich nicht ein, das von der Freundin versprochene Kribbeln aber ebenfalls nicht; vielleicht auch deswegen, weil Sie in Gedanken längst bei Sestri Levante sind. Aber dann passiert es. Völlig unerwartet. Sie biegen in eines der kleinen Altstadtgässchen ein und befinden sich in einem Labyrinth, in dem Sie sich verlieren werden und trotzdem aufgehoben fühlen.

Paganinis Violine und Rubens’ Gemälde

In den schmalen Strässlein ist alles so viel hübscher und lebendiger, als Sie erwartet hatten. Da reihen sich Bäckereien mit Focacce an Tante-Emma-Lädeli und italienische Bars, in denen Einheimische Aperol Spritz trinken, daneben werden in britischen Pubs Pints gezapft. In einem Geschäft sind italienische Lederschuhe ausgestellt, im nächsten antike Schreibmaschinen, und im übernächsten gibt es eine Kugel La panera, eine traditionelle Genoveser Kaffee-Glace-Spezialität, für 1,40 Euro.

Genua ist gepflegt, hat sich aber nicht extra herausgeputzt; es fühlt sich ursprünglich und ehrlich an.

Sie haben sich das Treffen mit Genua ganz anders vorgestellt. Ungehobelt wie ein Seefahrer nach einer langen, einsamen Zeit auf dem Meer. Aber Genua ist überraschend vielseitig und kultiviert: Sie schauen sich im Palazzo Tursi eine Originalvioline von Paganini an, schlendern durch weitere Palazzi dei Rolli an der Via Giuseppe Garibaldi, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählen, betrachten in den Museen Gemälde von Rubens, Van Dyck oder Caravaggio und erleben im Jeansmuseum ein blaues Wunder.

Genua ist gepflegt, hat sich aber nicht extra herausgeputzt; es fühlt sich ursprünglich und ehrlich an. Am frühen Abend fahren Sie im kostenlosen Jugendstillift Spanata Castelletto hoch in die nächste Etage der Stadt, auf die Aussichtsterrasse Belvedere Montaldo. Von hier aus haben Sie einen 360-Grad-Blick über das historische Zentrum, am Horizont der antike Hafen mit dem zweitgrössten Aquarium Europas und riesigen Kreuzfahrtschiffen.

Der Blick von der Aussichtsterrasse Belvedere Montaldo, die mit einem öffentlichen Stadtlift erreichbar ist. Foto: Denise Jeitziner

Der ehemalige Industriehafen Genuas wurde Anfang der Neunzigerjahre vom Architekten Renzo Piano neu gestaltet und kulturell aufgewertet. Foto: Denise Jeitziner

Die wunderbare Sicht über die Stadt wird Sie für einen Moment an Sestri Levante denken lassen. Später, auf der Fussgängerpromenade zum früheren Fischerort Boccadasse nordöstlich des Stadtzentrums, ertappen Sie sich beim Gedanken, dass Sie am liebsten hierbleiben möchten. So sehr hat Genua Sie in seinen Bann gezogen. Aber Sie wissen, Sie werden sich wiedersehen. Auch wenn Sie morgen in den Zug steigen und 50 Minuten später bei Sestri Levante sein werden, wo alles genau so schön sein wird, wie Sie es sich ausgemalt hatten.

Im Eurocity. Bis 22. Oktober 2023 gibt es samstags und sonntags in der Regel je eine Direktverbindung aus Zürich via Genova P. Principe bis Sestri Levante und retour. Die Fahrt ab Zürich bis Sestri Levante dauert 6 Stunden und 12 Minuten. SBB.ch.

Wo übernachten? Sestri Levante: Hotel Vis à Vis, DZ ab 213 Euro, Hotelvisavis.com; Hotel Miramare e Spa, DZ ab 170 Euro, Miramaresestrilevante.com oder Grand Hotel Villa Balbi, DZ ab 172 Euro, Villabalbi.it.

Genua: Grand Hotel Savoia, DZ ab 197 Euro. Grandhotelsavoiagenova.it

