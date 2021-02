Ane Hebeisens neues Soloprojekt – Verschiedene Formen von Hemmungslosigkeit Als Der Elektrische Mann setzt sich der Berner Musiker und «Bund»-Redaktor Ane Hebeisen unter Strom und knüpft ideologisch bei der Neuen Deutschen Welle an. Adrian Schräder

Unternimmt eine lustvoll überreizte Zeitreise: Ane Hebeisen als Der Elektrische Mann. Foto: zvg

Wir schreiben das Jahr 1981. Weltpolitisch gibt es nichts zu lachen, ein gewisser Adriano Celentano gibt dem Affen Zucker, die Band Palais Schaumburg singt «Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand», und im beschaulichen Bern entscheidet ein rasant gen Himmel spriessender Bub, seine Jugend an die Musik zu verschwenden.

Möglich, dass wir mit diesen Sätzen Geschichtsklitterung betreiben, aber sie könnten tatsächlich passen zu André «Ane» Hebeisen, dem Musikredaktor dieser Zeitung, und dem, was er jetzt, nur wenige Jahrzehnte später, als neues musikalisches Soloprojekt vorlegt. Der Elektrische Mann, so der Name, ist mehr als ein zarter Wink aus den Achtzigern. Es ist eine ideologische Aufmunitionierung mit den Waffen der Frühzeit der Neuen Deutschen Welle (NDW). So, als hätte er sich eine Lederjacke von DAF, ein buntes Hemd von Fehlfarben-Sänger Peter Hein oder eine schräge Maske der Gruppe Der Plan übergestreift.