Verschiebung der Zürichsee-Villa kommt schneller voran als geplant

Die Villa Blumenthal wird nach Norden verschoben, das auf dem Satellitenbild noch stehende Haus wurde bereits abgerissen.

Die Garage und das Haus an den beiden Flanken der Villa sind inzwischen ebenso abgebrochen worden wie die Avia-Tankstelle, welche die Villa jahrelang verstellte. Durch die Verschiebung, die allein 900'000 Franken kostet, entsteht nun der Platz für einen Neubau mit sieben Wohnungen, den Fischer Architekten aus Zürich verantworten. Das Mehrfamilienhaus, das sich architektonisch an die Villa anlehnt und im Herbst 2020 bezugsbereit sein sollte, wird die alte Adresse der Villa übernehmen.

Insgesamt investiert die Osterwalder AG 10,4 Millionen Franken ins Projekt. Die Vermietung der Villa beginnt im Dezember 2019, die Wohnungen werden zwischen 3100 und 4500 Franken im Monat kosten.

Architekt Tima Allemann blickte kurz zurück in der Geschichte des Gebäudes. Es bildet zusammen mit dem Gasthaus Löwen quer auf der anderen Strassenseite den eigentlichen Kern Kilchbergs. Der Ortsteil Bendlikon ist gar älter als das Dorf. Er wurde 1153 erstmals erwähnt, 100 Jahre vor Kilchberg. Gebaut hat die Villa 1837 Heinrich Scheller, Wirt des Löwen und Gemeindepräsident Kilchbergs. Damals gab es noch keine Seestrasse, und als sie zwischen Gasthaus und Villa gebaut wurde, erhoffte sich Scheller noch mehr Gäste in seinem Lokal.

Das Haus im klassizistischen Stil bezeichnete Allemann als «auch für die damalige Zeit pompös». Weil es nun näher an den «Löwen» geschoben wird, gehe es gewissermassen zurück zu den Wurzeln.

Wie damals in Oerlikon