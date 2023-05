Tödlicher Unfall in Zernez GR – Vermisstes Ehepaar nach Sturz mit Auto tot aufgefunden Ein seit Dienstag vermisstes Ehepaar ist tot in einem Auto bei Zernez GR gefunden worden. Laut der Kantonspolizei Graubünden stürzten die beiden in ein Tobel.

Gemäss der Kantonspolizei Graubünden stürzte das Ehepaar in ein Tobel im Gebiet Ova Spin in Zernez (12. Mai 2023). Foto: Kantonspolizei Graubünden

Die Kantonspolizei Graubünden hat am Donnerstagnachmittag ein seit Dienstag vermisstes Ehepaar tot in einem Auto bei Zernez GR gefunden. Den Angaben zufolge stürzten die beiden im Gebiet Ova Spin in ein Tobel. Vorangegangen war eine grosse Suchaktion.

Das Ehepaar aus Zernez wurde am Dienstagabend vermisst gemeldet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mehrere Polizistinnen und Polizisten nahmen am Mittwoch die Suche auf, die zunächst erfolglos verlief.

Auto kam wohl bei einer Verzweigung von der Strasse ab

Bei der weiteren Suchaktion fanden die Beamten am Donnerstag um 14.45 Uhr das Autowrack in dem Gebiet am Ofenpass. In unmittelbarer Nähe des Wrack lagen die Leichen der 81-jährigen Frau und des 87-jährigen Mannes.

Nach ersten Erkenntnissen kam das Auto bei einer Verzweigung von der Strasse ab und stürzte in das Tobel. Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei leiteten Untersuchungen ein.

