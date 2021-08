Badeunfall in Rüdtligen-Alchenflüh – Vermisster Schwimmer tot aus der Emme geborgen Die Polizei hat am Donnerstag einen zuvor als vermisst gemeldeten Mann tot aus der Emme geborgen. Sie geht von einem Unfall aus.

Die Emme bei Rüdtligen Alchenflüh. Foto: Google Street View (Symbolbild)

Der 33-jährige Mann sei nach ersten Erkenntnissen beim Baden in der Emme in der Gemeinde Rüdtligen-Alchenflüh BE in Not geraten, teilten die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Freitag mit.

Die Polizei war am Donnerstagnachmittag alarmiert worden, dass ein im Kanton Bern wohnhafter Mann aus Togo vermisst werde. Er sei vermutlich in der Emme baden gegangen.

Sofort wurde eine Suchaktion eingeleitet, an welcher unter anderem die Seepolizei, Drohnenspezialisten, die Feuerwehr und Rega-Helikopter beteiligt waren. Am Abend wurde der vermisste Schwimmer bei einer Schwelle im Wasser gefunden. Die Einsatzkräfte konnten ihn nur noch tot bergen.

Erst am Mittwoch war eine Frau in der Emme ums Leben gekommen, als sie versucht hatte, einen Jugendlichen aus dem Wasser zu retten.

Die Berner Kantonspolizei weist in ihrer Mitteilung allgemein auf die Gefahren im Wasser hin. Seit dem letzten Hochwasser könne sich in einem Fluss einiges verändert haben, beispielsweise nicht sichtbare Hindernisse wie Schwemmholz an Orten, wo es bisher keines gab.

Bei Schwellen können Weisswasser und Wasserwalzen mit starkem Rückstrom zu Todesfallen werden. Weisswasser ist schäumendes, stark mit Luft angereichertes Wasser, das einen Schwimmer nicht mehr trägt.

SDA

