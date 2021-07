Polizei geht von Unfall aus - Vermisster Berner Wanderer tot bei Marbach LU aufgefunden

Polizei geht von Unfall aus – Vermisster Berner Wanderer tot bei Marbach aufgefunden Nachdem er am Sonntag nicht von einer Wanderung zurückgekehrt war, wurde ein 57-jähriger Berner leblos unterhalb der Steigratflue aufgefunden.

Ein seit Sonntag vermisster Berner Wanderer ist im Kanton Luzern bei Marbach tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Bergunfall aus. Es bestünden keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.

Die Leiche des 57-jährigen Mannes wurde am Montagabend von der Rettungsflugwacht (Rega) unterhalb der Steigratflue entdeckt und geborgen, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Der Mann war als vermisst gemeldet worden, nachdem er am Sonntag von einer Wanderung nicht zurückgekehrt war.

SDA/mb

