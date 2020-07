Teilnahmeschluss: 6. Juli 2020, 12 Uhr – Verlosung: Jungfrau-Marathon Supporter Run Laufen Sie Ihren eigenen kleinen Marathon. Egal an welchem Tag, egal um welche Zeit. Nehmen Sie jetzt an der Verlosung teil! Jana Blanc

Der Jungfrau-Marathon Supporter Run: Eine attraktive Lauf-Alternative im 2020! Auf einer anspruchsvollen Bergstrecke von Lauterbrunnen auf die Kleine Scheidegg kannst du individuell deinen Wettkampf- und Laufhunger stillen und gleichzeitig für einen guten Zweck laufen oder walken. Bist du bereit 9 km und 1’225 Höhenmeter in Angriff zu nehmen? Nimm an der Verlosung teil und gewinne ein Package im Wert von Fr. 35.- inkl. Gratisstart, Zeitmessung, Gepäcktransport, Rückfahrt nach Lauterbrunnen, alkoholfreies “Gipfelbier” und Finisher-Diplom.

Datum, Zeit und Ort

20. Juni bis 30. September 2020

8 bis 17 Uhr, täglich

Lauterbrunnen bis Kleine Scheidegg

Teilnehmen

Nehmen Sie hier an der Verlosung teil. Füllen Sie einfach das Formular aus.

Wichtig: Bitte geben Sie eine gültige Emailadresse an. Die Gewinner erhalten einen Code per Mail zur Registration.

