Teilnahmeschluss 25.05.2020, 12 Uhr – Verlosung: Eintritte ins Bernische Historische Museum Die Museen haben wieder geöffnet. Zu diesem Anlass verlosen wir 28 x 2 Eintritte für die Wechselausstellung «Homo Migrans. Zwei Millionen Jahre unterwegs». Nehmen Sie jetzt an der Verlosung teil! Jana Blanc

Machen Sie mit und gewinnen Sie einen Eintritt für die Wechselausstellung «Homo Migrans. Zwei Millionen Jahre unterwegs». Seit es Menschen gibt, sind sie unterwegs – sie brechen auf, kommen an und gehen weiter. Die Ausstellung schlägt einen grossen zeitlichen Bogen von den ersten Menschen in Afrika über den Beginn ihrer Verbreitung vor zwei Millionen Jahren bis in die Gegenwart der Schweiz.

Datum, Zeit und Ort

bis 28. Juni 2020

Öffnungszeiten finden Sie auf der Website

Historisches Museum Bern

Zu gewinnen

28x2 Eintritte im Wert von je Fr. 20.-

