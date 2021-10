Ermordung von Jamal Khashoggi – Verlobte kritisiert Biden: «Werden Sie diese Mörder belohnen?»

Die Verlobte des ermordeten saudiarabischen Journalisten Jamal Kashoggi, Hatice Cengiz, hat die USA unter Präsident Joe Biden für deren Kurs gegenüber Saudiarabien kritisiert. Bei einer Gedenkveranstaltung für ihren Verlobten in Washington forderte Cengiz die US-Regierung auf, die Regierung in Riad und den saudiarabischen Kronprinzen Muhammed bin Salman für die Ermordung ihres Verlobten zur Verantwortung zu ziehen.

Sie zeigte sich bestürzt darüber, dass sich Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan noch vor wenigen Tagen mit bin Salman traf, der laut US-Geheimdienstinformationen den Mord angeordnet hatte. «Sieht so die von Biden versprochene Rechenschaftspflicht aus?", fragte sie bei der von Menschenrechtsgruppen organisierten Mahnwache. «Werden Sie ihn zur Rechenschaft ziehen oder werden Sie diese Mörder belohnen?»

Der 59-jährige Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudiarabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Er hatte dort einen Termin zur Vorbereitung der Hochzeit mit seiner Verlobten, einer türkischen Staatsbürgerin. Nach offiziellen Angaben aus der Türkei und den USA wartete in der Vertretung ein 15-köpfiges Kommando, ermordete ihn und liess seine Leiche verschwinden.

Unter internationalem Druck gab Riad nach wochenlangen Dementis schliesslich zu, dass der Regierungskritiker und Gegner des mächtigen Kronprinzen bin Salman «bei einem missglückten Einsatz zu seiner Festnahme» getötet worden sei. In einem Prozess in Saudiarabien wurden fünf Todesurteile verhängt, die später in Haftstrafen umgewandelt wurden.

Trump: Waffenexport wichtiger

Der damalige US-Präsident Donald Trump spielte den Vorfall herunter. Es sei wichtiger, dass Saudiarabien US-Waffen kaufe und Druck auf den Iran ausübe. Biden versprach ein härteres Vorgehen, die Freigabe von Geheimdienstinformationen und die Verhängung von Sanktionen gegen saudiarabische Regierungsvertreter, nicht aber gegen den Kronprinzen selbst

Hatice Cengiz will diese Normalisierung im Umgang mit bin Salman verhindern, kämpft gegen das Vergessen. Sie redete vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, im US-Kongress, im Europaparlament und vor britischen Abgeordneten. Zudem drehte sie mit dem Oscargewinner Bryan Fogel einen Dokumentarfilm und gab ungezählte Interviews, auch im Rahmen des Filmfestivals in Zürich.