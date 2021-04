Bewertung an der Börse – Verliert Swatch seinen Platz im wichtigsten Schweizer Aktienindex? Dem Uhrenhersteller droht nach 23 Jahren der Rauswurf aus dem SMI. Denn in den vergangenen zwölf Monaten hat der Marktwert der Swatch Group gelitten. Stefan Krähenbühl

Swatch Drive-Thru Store am Hauptsitz in Biel: Die Swatch Group – einer der grössten industriellen Arbeitgeber der Schweiz – leidet länger als andere unter der Corona-Krise. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Logitech rein, Swatch Group raus: So hätte sich das Tableau der zwanzig Aktien im SMI verändert, wenn der Leitindex per Ende März neu gewichtet worden wäre. Das zeigt die am Montag publizierte Indexselektion der Börsenbetreiberin SIX, die alle Schweizer Titel jeweils Ende Quartal nach den Kriterien für die Indexberechnung listet.

In der Aufstellung rutschen die Inhaberaktien von Swatch Group auf den 24. Rang ab und haben damit erst hinter dem Hörgerätehersteller Sonova, dem Dentalkonzern Straumann und dem Logistiker Kühne + Nagel Anspruch auf einen Platz im SMI. Logitech, heute Teil des SLI, liegt auf Rang 16 und reiht sich im Zwischenbericht vor dem Sanitärkonzern Geberit ein.