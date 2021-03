SCL Tigers planen Zukunft – Verliert Langnau seinen Topskorer? Die Emmentaler möchten Ben Maxwell unbedingt halten. Der kanadische Stürmer aber gibt bisher kein Bekenntnis ab. Sein Abgang wäre ein herber Verlust. Philipp Rindlisbacher

Er spielt auf Zeit: Noch hat Ben Maxwell nicht entschieden, wo er künftig auf Torjagd gehen wird. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Was haben sie in den letzten Jahren für Geschichten geliefert, die Ausländer bei den SCL Tigers. Diese Typen wie Todd Elik, der Schiedsrichter attackierte und die Restaurants leer trank – um dann am nächsten Abend das Spiel im Alleingang zu entscheiden. Es gab Goalie Robert Esche, der daheim in den USA einen abgelegenen Bauernhof betrieb und immer wieder über seine Depressionen sprach. Da war Ville Koistinen, der vor seiner Affäre im Emmental flüchten musste, um seine Ehe zu retten. Und natürlich Chris DiDomenico, bei dem das Genie auf der einen und der Wahnsinn auf der anderen Schulter hockte, die Zündschnur kürzer als kurz.