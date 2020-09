Von Unbekanntem niedergeschlagen – Verletzter in der Berner Altstadt gefunden In der Nähe des Berner Bahnhofes ist am frühen Sonntagmorgen ein junger Mann mit Verletzungen aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen war er von einer unbekannten Person geschlagen worden.

Am frühen Sonntagmorgen ging eine Meldung bei der Kantonspolizei Bern ein, dass in der Genfergasse eine verletzte Person am Boden liege. Nach ersten Erkenntnissen war er unter noch nicht geklärten Umständen von einer unbekannten Person geschlagen worden.

Der Verletzte musste ins Spital gebracht werden, wie die Polizei bekannt gab. Der Mann soll von der Aarbergergasse her zu Fuss durch die Genfergasse in Richtung Neuengasse gegangen sein, als es zu dem Angriff kam. Gefunden wurde er in der Nähe des Hauses Nummer 4 in der Genfergasse.

Der Verletzte wurde laut Mitteilung «unter noch unklaren Umständen von einer unbekannten Person geschlagen» und stürzte unmittelbar darauf zu Boden. Passanten betreuten den 26-Jährigen, bevor er von einem aufgebotenen Ambulanzteam ins Spital gebracht werden konnte. Die Polizei sucht Zeugen.

SDA