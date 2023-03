Polizei sucht Zeugen – Verletzte Shop-Angestellte bei Raubversuch im Liebefeld Am Mittwoch bedrohte ein Unbekannter die Mitarbeiterin eines Tankstellenshops mit einem Messer und verletzte sie. Dann flüchtete er ohne Beute. Martin Bürki , PD

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr betrat ein Mann den Tankstellenshop an der Schwarzenburgstrasse in Liebefeld. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Die 33-Jährige wurde an der Hand verletzt, woraufhin der Täter ohne Beute die Flucht ergriff.

Die Polizei leitete umgehend eine Suche ein; diese blieb jedoch erfolglos. Im Zuge der Ermittlungen wurde nun einen Täterbeschreibung veröffentlicht: Der Unbekannte soll zwischen 20 und 25 Jahren alt sein, etwa 1,60 bis 1,70 Meter gross, von schlanker Statur und dunkler Hautfarbe. Zum Tatzeitpunkt soll er schwarze Hosen und einen schwarzen Kapuzenpullover mit zwei weissen Längsstreifen getragen haben.

Martin «Tinu» Bürki hat nach seinem Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Fribourg als Lokaljournalist in Biel gearbeitet und ist seit 2014 Online-Redaktor bei Tamedia.

