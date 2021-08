23-jähriger wehrte sich massiv – Verletzte bei Polizeieinsatz gegen mutmasslichen Autodieb in Toffen Die Anhaltung eines mutmasslichen Autodiebs in Toffen ist am Montag eskaliert. Der Mann, der sich heftig wehrte, verlor zeitweise das Bewusstsein – zwei Polizisten wurden verletzt.

Die Anhaltung eines mutmasslichen Autodiebs führte zu einem massiven Polizeieinsatz. Foto: Keystone (Symbolbild)

Die Anhaltung eines mutmasslichen Autodiebs hat am Montagmorgen in Toffen zu einem massiven Polizeieinsatz geführt. Der 23-jährige Verdächtige wehrte sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern «massiv» gegen eine Verhaftung, beim Einsatz seien er sowie zwei Polizisten verletzt worden.

Die Ereignisse werden von der Regionalen Staatsanwaltschaft untersucht, heisst es in der Mitteilung. Demnach ging kurz nach 3.15 Uhr bei der Kantonspolizei die Meldung ein, dass sich in Kirchenthurnen ein mutmasslich verunfalltes Auto im Wald befinde. Die eingetroffene Patrouille fand das Unfallfahrzeug ohne Insassen vor.

Bei der Suche nach Verantwortlichen wurde um 4.40 Uhr eine verdächtige Person auf einem Velo überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann den Fahrzeugausweis des Unfall-Autos auf sich trug. Als die Zweier-Patrouille den Mann verhaften wollte, wehrte sich dieser abrupt und so heftig, dass die Einsatzkräfte verletzt wurden.

Dem Verdächtigen gelang die Flucht, worauf er gegen 6.00 Uhr in Toffen gesichtet und zunächst ohne Gegenwehr angehalten werden konnte. Gemäss Polizeiangaben wies der Mann eine Verletzung auf und verlangte nach einer Ambulanz. Noch vor dem Eintreffen der Ambulanz habe sich der Mann jedoch erneut massiv gewehrt.

Verdächtiger am Boden fixiert

Nachdem der Mann von mehreren Polizisten am Boden fixiert lag – unter anderem mit einem Spuckschutz und Fussfesseln -, verlor er zeitweise das Bewusstsein. Daraufhin hätten die Einsatzkräfte Reanimationsmassnahmen eingeleitet, hiess es weiter. Nachdem der Mann wieder bei Bewusstsein gewesen sei, habe er sich erneut so heftig gewehrt, dass er vom inzwischen eingetroffenen Notarzt sediert werden musste, bevor ihn die Ambulanz ins Spital fuhr. Laut Polizeiangaben befindet sich der Mann nicht in kritischem Zustand.

Die verletzten Polizisten hätten sich selbständig in ärztliche Pflege begeben. Zur Art ihrer Verletzung machte die Polizei keine Angaben.

SDA

