Tagestipp: «Alma» – Verlernte Heimatgefühle Die Autorin Renata Burkhardt und der Musiker Mario Marchisella finden in Wort und Sound eine gemeinsame Sprache für die neurotische Protagonistin «Alma».

Mario Marchisella und Renata Burkhardt: Fast ein gemeinsames Ganzes. Foto: zvg

Konzert oder Lesung? Beides. Die Autorin Renata Burkhardt und der Musiker Mario Marchisella vereinen in ihrer Performance das gesprochene Wort mit Klängen. Gelesenes geht in gemeinsam vorgetragene Songs über, und musikalische Stimmungen finden sich im Text wieder. Grundlage ist Burkhardts Novelle «Alma», in der eine Frau nach vier Jahren Abwesenheit in die Schweiz zurückkehrt und «verlernt hat, was Heimat ist». Ist sie nur neurotisch oder schon nicht mehr gesellschaftsfähig? Burkhardts melancholisch-absurder Text findet in Marchisellas Sound seine Heimat. (sas)

