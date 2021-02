Rätselhafte Bremsschwächen bei BLS – Verkürzte Pendlerzüge wegen technischer Probleme Bereits gab es mehrere Unfälle mit Mutz-Doppelstockzügen, weil die Bremsen versagten. Krass war der Fall an Silvester in Belp. Noah Fend , Mathias Streit , Dölf Barben

Seit 2012 sind die Mutz-Doppelstöcker der BLS im Einsatz. Nun gab es wiederholt Probleme mit der Bremsleistung der Züge. Foto: Christine Strub

Es ist der Albtraum eines jeden Lokführers: Obwohl er rechtzeitig bremst, verlangsamt sein Zug kaum. In den letzten Monaten ist das bei den doppelstöckigen BLS-Zügen des Typs Mutz gleich mehrfach passiert. So fuhr am 31. Dezember ein Mutz in Belp wuchtig auf einen anderen auf. Sachschaden: 800’000 Franken. Seither rätselt die BLS über die Ursache der Bremsprobleme und reduziert nun vorsichtshalber den Einsatz der Mutzen. Die Folge: Im Pendlerverkehr dürfte es vorerst enger werden.

Konkret werden nun keine Doppelstöcker mehr gekuppelt. Diesen Entscheid bestätigte die BLS am Freitag via Twitter. Mit der Massnahme halbiert sich die Kapazität dieser Züge, die insbesondere zu Stosszeiten oft als Zweifachkomposition unterwegs sind. Insgesamt besitzt die BLS 39 Mutz-Züge. Der Doppelstöcker ist damit der wichtigste Zug für das Bahnunternehmen.