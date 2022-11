Jositsch: «Werde kandidieren»

«Ich werde mich dafür einsetzen, dass Männerkandidaturen möglich sind.» Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch will somit für die Nachfolge der zurücktretenden Bundesrätin Simonetta Sommaruga kandidieren. Er stellt sich damit gegen die Parteileitung, die ein reines Frauen-Ticket will. Der Fraktion stehe es auch so immer noch frei, zwei Frauen auf das Ticket zu setzen.

Nachdem sich in den vergangenen Tagen mehrere SP-Frauen aus dem Bundesratsrennen genommen haben, steht Jositsch nun als Erster hin und meldet sein Interesse am Regierungsamt an. Bereits vergangene Woche dachte er in Medienberichten laut über eine Kandidatur nach.

Er verfüge über zeitliche Disponibilität, die berufliche Erfahrung und den Willen, zu gestalten, sagte Jositsch zu seiner Kandidatur. «Aber ich habe grossen Respekt vor den Aufgaben als Bundesrat.»