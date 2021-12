Klimaziel Verkehrsreduktion – «Verkehrssystem der Stadt ist auf die Autobahn angewiesen»

Gemeinderätin Marieke Kruit (SP) sucht den Dialog und treibt dennoch den Umbau Berns zur «autoarmen Stadt» voran. Den Ausbau der Autobahn nimmt sie in Kauf.

Freundlich im Ton, bestimmt in der Sache: Die Stadtberner Verkehrsdirektorin Marieke Kruit (SP) will Autoverkehr und Parkplätze bis 2035 deutlich reduzieren.

Sind Sie auch mit den «Ghüdermanne» mitgefahren, wie Sie das angekündigt hatten?

Selbstverständlich, in voller Montur. Es war schon so, dass ich an jeder Ecke hoffte, dass dort ein Abfallcontainer steht, um nicht zig Kehrichtsäcke heben zu müssen. Ich kann Ihnen versichern, dass ich nach zwei Stunden ziemlich «kaputt» war – Beladerin ist ein harter Job.