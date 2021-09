Wegen Unia-Demonstration – Verkehrseinschränkungen in der Berner Innenstadt am Samstag Die Gewerkschaften gehen in der Bundesstadt gegen die Erhöhung der Frauenrente auf die Strasse. pd

Mehrere Gewerkschaften rufen diesen Samstag zum Protest in Bern auf. Foto: Keystone

Am Samstag findet in Bern eine bewilligte Gewerkschaftsdemonstration statt. Die Polizei erwartet eine hohe Teilnehmerzahl und sperrt deshalb mehrere Strassen, wie sie mitteilt. In der Innenstadt sei insbesondere während des Umzugs mit grösseren Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Die Anreise der Kundgebungsteilnehmer erfolgt mit zahlreichen Cars und einem Extrazug. Der Umzug beginnt ca. Um 14 Uhr auf der Umzugsstrecke vom Bollwerk via Speichergasse, Nägeligasse, Kornhausplatz, Amthausgasse bis zum Bundesplatz. Sowohl der Individualverkehr wie auch der öffentliche Verkehr sind teilweise eingeschränkt. In der Berner Innenstadt ist mit grösseren Verkehrseinschränkungen zu rechnen:

Die Schützenmatte ist ab 6.00 bis zirka 17.30 Uhr gesperrt. Es besteht ein Halteverbot.



Von 12.00 bis zirka 13.00 Uhr wird die Ankunft der Cars erwartet. In der Folge sind auf der Lorrainebrücke Verkehrseinschränkungen möglich.

Die Bundes-/Kochergasse, Amthaus-/Schauplatzgasse sowie der Bärenplatz sind ab 13.00 bis etwa 17.30 Uhr gesperrt. Die Zufahrten zum Casino-Parking und zum Hotel Bellevue sind während dem Umzug nur via Kirchenfeldbrücke / Kochergasse möglich.

Der Busbetrieb beim Bollwerk wird zwischen 13.15 und 15.00 Uhr eingestellt. Ab 13.15 Uhr wird der Individualverkehr vom Bollwerk bis Bahnhofplatz während des Abmarschs des Umzuges ab Bubenbergplatz, Neubrückstrasse, Lorraine / Nordring gesperrt.

