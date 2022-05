Slowakische Präsidentin in Bern – Verkehrsbeschränkungen wegen Staatsbesuch Die slowakische Staatspräsidentin Zuzana Čaputová ist am Donnerstag und Freitag auf Staatsbesuch in Bern. Das hat Auswirkungen auf die Innenstadt.

Wegen des Staatsbesuchs kommt es an beiden Tagen zu Verkehrsbeschränkungen im Zentrum, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Am Donnerstag sperrt die Polizei zwischen zirka 12.30 und 22.30 Uhr die Achse Bundesgasse, Bundesplatz, Kochergasse sowie deren Zufahrt via Inselgasse. Auch wird die Amtshausgasse am Donnerstagnachmittag kurz geschlossen. Die Strassen werden mit Halteverboten signalisiert, falsch parkierte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Die Zufahrt zum Casino-Parking und zum Hotel Bellevue ist nur via Kirchenfeldbrücke möglich.

Am Freitag wird die Achse Bundesgasse, Bundesplatz und Kochergasse von zirka 7.30 bis 8.30 Uhr gesperrt. Über Einschränkungen beziehungsweise Umleitungen des öffentlichen Verkehrs informiert Bernmobil im Internet.

