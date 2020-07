Selbstoptimierung per Kopfhörer – Verhelfen Podcasts zu einem glücklicheren Leben? Von Gesundheit bis Karriere: Ratgeber-Podcasts sind in Mode. Doch kann der Coach im Ohr wirklich helfen? Zweifel sind angebracht. Céline Graf

Durchatmen, innerlich zur Ruhe kommen: Dabei wollen die sogenannten Life Coaches helfen. Foto: keystone-sda

Soeben ist Laura Malina Seiler von ihrem täglichen Surfen bei Sonnenaufgang aus dem Meer gestiegen. Nun sitzt sie am Strand ihres Wohnorts auf Hawaii und befiehlt sanft: «Sag zu dir selbst: Ich mache jetzt eine Pause.» Das sei Schritt eins: Einfach nur sein, entspannen, geniessen. In Folge Nr. 258 ihres Podcasts «Happy, holy and confident» erklärt die Influencerin dann, man solle sich zweitens mit seiner «inneren Weisheit verbinden» und drittens mit ihr «in Kommunikation gehen». Die lächelnde Laura im Ohr versichert: «Es wird dein Leben verändern.»