Gesundheit versus Grundrechte – Verhältnismässig? Staatsrechtler sind uneins über faktisches Demoverbot Der Berner Sicherheitsdirektor Philippe Müller will höchstens noch 15 Leute an Kundgebungen tolerieren. Doch wäre dieser Einschnitt in ein Grundrecht verhältnismässig? Experten argumentieren unterschiedlich. Simone Klemenz , Simon Wälti

Pflegepersonal und Corona-Skeptiker demonstrierten am Samstag gleichzeitig, was die Polizei vor Probleme stellte. Foto: Keystone

Einmal mehr haben am letzten Wochenende Demonstrierende in der Stadt Bern die Polizei auf Trab gehalten. So haben sich am Samstag nicht nur Corona-Skeptiker auf dem Bundesplatz versammelt, sondern auch rund 1000 Teilnehmende einer bewilligten Kundgebung des Gesundheitspersonals. Mit solchen Kundgebungen könnte im Kanton Bern allerdings vorläufig Schluss sein.

«Was ist schlimmer? Kurzfristig nicht demonstrieren zu können oder keinen Platz mehr auf der Intensivstation zu haben?» Philippe Müller (FDP), Sicherheitsdirektor des Kantons Bern

Philippe Müller (FDP), der Sicherheitsdirektor des Kantons Bern, forderte am Samstag am Rande der Kundgebung, dass Demonstrationen mit mehr als 15 Teilnehmenden verboten werden sollen. Müller bekräftigte am Montag die Pläne. Faktisch könne man es bei Kundgebungen vergessen, dass die Abstandsregeln eingehalten würden, das habe sich auch am Samstag gezeigt. «Es geht um eine Güterabwägung zwischen der Volksgesundheit und dem Kundgebungsrecht», sagt Müller. Die Zahl der Infektionen steige stark an, «wir wollen diese Spitze brechen». Zugespitzt könne man sagen: «Was ist schlimmer? Kurzfristig nicht demonstrieren zu können oder keinen Platz mehr auf der Intensivstation zu haben?»