Berns jüngste Schauspielerin – Vergisst der Bösewicht den Text, sagt sie ihn leise vor Die vierjährige Anik macht bei den Tellspielen in Interlaken mit, seit sie ein Baby ist. Was müssen Kinderdarstellerinnen wie sie mitbringen? Lena Rittmeyer

Stellt zu Hause manchmal Szenen aus dem «Tell» nach: Die vierjährige Anik auf dem Gelände der Tellspiele bei Interlaken. Foto: Nicole Philipp

Das Interview ist noch nicht fertig, da turnt Anik schon an einem Geländer herum. Alles ganz normal also, denn Anik ist erst vier. Im Alter von acht Monaten war sie 2019 zum ersten Mal bei Tellspielen dabei – dem Freilichttheater in Matten bei Interlaken. Hier bringt ein Verein jedes Jahr eine neue Inszenierung des weltbekannten Stoffs auf die idyllische Naturbühne.