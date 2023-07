Ironman Switzerland in Thun – Spitzengruppe unterwegs im Schwarzenburgerland Seit den frühen Morgenstunden sind die Sportlerinnen und Sportler am Ironman Switzerland in Thun unterwegs. Die Spitze hat bald das erst Viertel der Radstrecke hinter sich. Marco Zysset UPDATE FOLGT

Nachdem sie auf der Schwimmstrecke im Thunersee etwas Zeit auf die Marschtabelle verloren haben, geht’s für die Top-Athleten am 3. Ironman Switzerland in Thun auf der Radstrecke zügig voran. Zwei Stunden nach dem Start ist die Spitzengruppe bereits im Schwarzenburgerland unterwegs. Gleich vier Schweizer Profis fahren in den Top 10 mit, unter ihnen auch der Berner Oberländer Samuel Hürzeler, der den Rückstand auf den Führenden kontinuierlich verringert.

Verfolgen Sie das Rennen hier im Livestream:

3,8 Kilometer schwimmen im Thunersee, mit dem Velo in zwei Runden 180,2 Kilometer durch das Gürbetal und das Schwarzenburgerland und zum Schluss drei Laufrunden zwischen Gwatt und Innenstadt, insgesamt 42,2 Kilometer: Die Distanzen am Ironman in Thun sind Standard – das Panorama freilich extraklasse. Nicht umsonst wählten Athletinnen und Athleten aus aller Welt den Wettkampf, der heute zum dritten Mal stattfindet, in verschiedenen Kategorien zu den schönsten der Welt.



Der Wettkampf ist ein wahrer Zuschauermagnet in der Region Thun, wie unsere Bildstrecke zeigt:

1 / 6 Der Däne Mathias Petersen beim Start zur ersten Runde der 180,2 Kilometer langen Radstrecke. Zwei Stunden später fährt er immer noch in der Spitzengruppe mit. Foto: Simon Boschi

Mehr zum Ironman rund um Thun Abo Spitzen-Triathlet tritt ab «Diesen magischen Ort möchte ich irgendwann meinen Kindern zeigen»

