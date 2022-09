Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Verflüssigte Identitäten und harte Kanten Eine Musikerin findet unterwegs neue Songs, ein «Amok-Rentner» wird drehbuchreif und junge Stimmen sorgen für eine besondere Klangfarbe: So präsentiert sich diese Kulturwoche. Kulturredaktion

Eine Ikone, ganz nahbar: «PJ Harvey: A Dog Called Money»

«A Dog Called Money» gewährt seltene Einblicke in die Inspirationsprozesse einer grossen Künstlerin. Foto: Noha Film

Im Jahr 2015 reisen die Indie-Ikone der 90er-Jahre, PJ Harvey, und der Fotograf und Kameramann Seamus Murphy gemeinsam durch Kosovo, durch Afghanistan und in die schwarze Community in Washington D.C. PJ Harvey schreibt. Seamus Murphy filmt. Zurück in London, verwandelt PJ Harvey die gesammelten Eindrücke in Gedichte, dann in Songs und schliesslich mit ihrer Band in ein Album, «The Hope Six Demolition Project», das sie als eine öffentliche Kunstperformance in London aufnimmt. Daraus ist der Film «PJ Harvey: A Dog Called Money» entstanden. Er gewährt einen raren und intimen Einblick in die Inspirationsprozesse einer grossen Musikerin. Man sieht die Sängerin mit der kehligen, kraftvollen Stimme nochmals in neuem Licht, sehr nahbar, verletzlich, ja, manchmal geradezu gewöhnlich. Ein Film für Fans. (mbu)

Im Westen viel Neues: Festival du Film Français d’Helvétie

Die französische Politikerin Simone Veil wird im Biopic «Simone Veil – le voyage du siècle» gewürdigt. Foto: zvg

Ein Fenster zum frankofonen Film öffnet das Bieler Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH). Heuer mit einem Fokus auf besondere Frauen, etwa die Politikerin und Holocaust-Überlebende Simone Veil, die im Biopic «Simone Veil – le voyage du siècle» gewürdigt wird. Ebenfalls vor ihrer Schweizer Kinopremiere zu sehen sind der neue Film von François Ozon «Peter von Kant» (nach Rainer Werner Fassbinder) oder das Familiendrama «Tempête» mit dem Schweizer Schauspieler Kacey Mottet Klein. Gar ihre Weltpremiere feiert eine Bieler Produktion: «Peter K. alleine gegen den Staat» von Laurent Wyss erzählt die wahre Geschichte des als «Amok-Rentner» betitelten Hans Peter Kneubühl, der sich 2010 gegen die Zwangsräumung seines Hauses wehrte. (reg)

Rock ’n’ Roll auf hohem Klage-Niveau: Night Beats



Danny «Lee Blackwell» Rajan Billingsley ist Night Beats. Foto: zvg

Psychedelischer R’n’B nennt sich die Schublade, aus der Night Beats herausspukt wie das Schlossgespenst zur Geisterstunde. Das ist Rock ’n’ Roll auf hohem Klage-Niveau, der aber nicht etwa eine innere Enge, sondern eine betörende Weite beim Eindunkeln vor das innere Auge heraufbeschwört. Hinter dieser Musik steckt ein Mann aus Seattle mit beeindruckendem Hut und dem klingenden Namen Danny «Lee Blackwell» Rajan Billingsley. Im Vorprogramm tritt das ebenfalls auf Gitarrenmusik in Moll spezialisierte Trio Giant Moa auf. (mfe)

Die Messe aller Messen: Bachwochen Thun

Junge Stimmen für ein epochales Werk: Der Schweizerische Jugendchor. Foto: zvg

Die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach wird nicht selten als die Messe aller Messen bezeichnet. Sie gilt als der Gipfel von Bachs ganzem kompositorischen Schaffen, entstanden nur kurz vor seinem Tod. Dass das Manuskript zum Werk seit 2015 zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, zementiert die Bedeutung der Messe auch aus kulturgeschichtlicher Sicht. Die Bachwochen Thun setzen das epochale Werk an den Schluss ihres zweiwöchigen Konzertzyklus. In den ausgiebigen Chorpartien darf dank der jungen Stimmen des Schweizerischen Jugendchors (Leitung: Nicolas Fink) eine besondere Klangfarbe zu erwarten sein. Begleitet werden die jungen Stimmen von der Freitagsakademie und von einem ebenfalls jungen, in der Schweiz verwurzelten Solistenquartett. (mar)

Das verflüssigte Ich: Performance «I am many, I contains multitudes»

Die Bühne wird zum Badezimmer: «I am many, I contains multitudes». Foto: zvg

Seit geraumer Zeit ist immer wieder die Rede von fluiden Identitäten oder Geschlechtszugehörigkeiten. Dieses frische Konzept von Persönlichkeit stellt das junge Schweizer Kollektiv noDIN ins Zentrum seines ersten abendfüllenden Stücks, das gleichzeitig Kunst- und Tanzperformance ist. In «I am many, I contains multitudes» wird diese Verflüssigung des Ichs auch durchaus wörtlich genommen: Auf der Bühne stehen Wannen und Kloschüsseln – und so spiegelt der intime Raum, der einem Badezimmer ähnelt, die Vorgänge der Identitätsbildung. (reg)

Keine Angst vor dem Röstigraben – Literature Lenk

Liest in Lenk erstmals aus seinem neuen Roman «Ins Unbekannte»: Lukas Hartmann. Foto: Stefan Anderegg

Unter dem Titel «Literature Lenk – Der Röstigraben n’existe pas» finden die ersten bilingualen Literaturtage statt. Eingeladen wurden je drei Autorinnen und Autoren aus der Deutschschweiz und aus der Romandie. Eröffnet wird das Mini-Festival mit dem Tandem Seraina Kobler («Tiefes, dunkles Blau») und der Genferin Christiane Antoniades-Menge («Le bleu des origines»). Am Samstag werden Lukas Hartmann und die Walliserin Laure Tuia («Emmerdeuse», 2020) auftreten. Hartmann wird erstmals aus seinem neuen Roman «Ins Unbekannte» lesen, der den Schicksalen der Psychoanalytikerin Sabina Spielrein und des Schweizer Revolutionärs Fritz Platten nachspürt. Das Finale am Sonntag bestreiten Simone Lappert («Der Sprung») und der Lausanner Autor Roland Buti mit «Le Milieu de l’horizon». (lex)

Der lange Weg: Marquise Fair

Er kommt von ganz unten. Aufgewachsen ist Marquise Fair in einer Sozialwohnung in einem von Gewalt geprägten Viertel Miamis. Dank eines Stipendiums konnte er zwar Psychologie studieren, fand aber bald, dass es die Musik ist, mit der er auf dieser Welt wirken will. Er begann auf der Strasse zu musizieren, bis ihn ein Westschweizer Musikproduzent entdeckte und ihm vorschlug, es in der Schweiz zu versuchen. Mit Gelegenheitsjobs sparte er sich das Reisegeld zusammen und flog 2016 in die Schweiz. Seither hangelt er sich hier von Auftritt zu Auftritt. Diesen Frühling ist nun sein erstes kraftvolles Singer-Songwriter-Reggae-Album «Ripple» erschienen: Sonnig, aber mit betörenden Schatten durchzogen, mit ein paar blitzenden Soul-Sprenkeln und harten Kanten. (mbu)

