Theaterkritik: «Bern sehen und sterben» – Verfickte alte Häuser und mehr als ein Todesfall Das Schlachthaus-Theater adaptiert den Film «In Bruges» für unsere Stadt und unsere Zeit. Herausgekommen ist ein skurriles, unterhaltsames und zeitgemässes Stück Theater. Joanna Nowotny

Dagmar (Priska Praxmarer) und Mike (Benjamin Mathis) geben vor, zwei Touristinnen in Bern zu sein. Foto: Yoshiko Kusano

«Pizzagate 1545» – so kann man den Berner Kindlifresserbrunnen also auch nennen. Zumindest tut das der Tourist Mike in einem Post auf Instagram, nachdem ihm seine ältere Kollegin Dagmar den antisemitischen Kontext der befremdlichen Darstellung des Mannes mit Judenhut und Judenring erläutert hat.