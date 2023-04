Laut den Anwälten des US-Schauspielers – Verfahren gegen Alec Baldwin soll eingestellt werden Der Hollywood-Star hatte wegen eines Todesfalls am Filmset ein Strafverfahren am Hals. Nun soll dieses gemäss seinen Anwälten vom Tisch sein.

Tragischer Tod am Filmset: Alec Baldwin wird in dieser Sache von der Justiz nicht mehr verfolgt. Foto: Jason Szenes (Keystone/Archiv)

Das Strafverfahren gegen Hollywood-Star Alec Baldwin wegen des tödlichen Schusses auf eine Kamerafrau bei einem Westerndreh soll eingestellt werden. «Wir sind zufrieden über die Entscheidung, das Verfahren gegen Alec Baldwin einzustellen», erklärten Baldwins Rechtsanwälte Luke Nikas und Alex Spiro am Donnerstag. «Wir ermutigen zu einer richtigen Untersuchung zu den Fakten und Umständen dieses tragischen Unfalls.» Die zuständige Staatsanwaltschaft im Bundesstaat New Mexico antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

Baldwin hatte die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins im Oktober 2021 bei einer Drehprobe für den Low-Budget-Western «Rust» versehentlich mit einem Revolver erschossen. Der Colt .45 war mit einer echten Kugel geladen worden, wie das geschehen konnte, ist noch unklar. Baldwin wurde in der Folge wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Bei einer Verurteilung hätten ihm bis zu 18 Monate Gefängnis und 5000 Dollar Geldstrafe gedroht. In dem Fall hatten kürzlich zwei neue Sonderstaatsanwälte die Ermittlungen übernommen. Diese könnten neue Anklagepunkte erheben.

Mehrere Verfahren

Bei den bisherigen Ermittlungen hatte es teilweise Schwierigkeiten gegeben. So musste die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen Baldwin im Februar aus juristischen Gründen abschwächen. Es ging um die Frage, ob wegen des Einsatzes einer Schusswaffe erschwerende Tatumstände geltend gemacht werden können. Die Staatsanwaltschaft strich diesen Punkt letztlich. Baldwins Anwälte hatten argumentiert, ein entsprechendes Gesetz sei zum Zeitpunkt des Unglücks noch nicht in Kraft gewesen.

In dem Verfahren wurde auch die Waffenmeisterin am Filmset, Hannah Gutierrez-Reed, wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Laut dem Magazin «Variety» soll das Verfahren in diesem Fall fortgesetzt werden.

Regie-Assistent Dave Halls, der Baldwin den Revolver gereicht hatte, wurde Ende März wegen des nachlässigen Umgangs mit einer tödlichen Waffe zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte sich zuvor im Zuge einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft schuldig bekannt.

Film soll fertig gedreht werden

Der aus Filmen wie «Jagd auf Roter Oktober» und «Die blonde Versuchung» sowie der Serie «30 Rock» bekannte Baldwin hat jegliche Verantwortung für Hutchins› Tod von sich gewiesen. Er beteuert, er habe nicht wissen können, dass sich scharfe Munition in dem Colt befand. Dem US-Schauspieler, der zu den Produzenten von «Rust» zählt, war die Waffe zuvor mit den Worten überreicht worden, sie sei «kalt» – also nicht mit scharfer Munition geladen.

Erst am Dienstag gab die Produktionsfirma Rust Movie Productions bekannt, dass die Dreharbeiten im Verlauf der Woche wieder aufgenommen werden sollen. Bereits im Februar hatten die «Rust»-Produzenten angekündigt, dass die Dreharbeiten für den Low-Budget-Western im Frühjahr fortgesetzt würden. Hutchins› Witwer Matthew Hutchins soll als Produzent beteiligt werden. Das war Teil einer aussergerichtlichen Einigung vom vergangenen Februar, im Gegenzug zog Matthew Hutchins seine Zivilklage zurück.

AFP/fal

