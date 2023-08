Flüchtlingsdrama in Tunesien – Verdurstet in der Wüste Fati Dosso und ihre sechsjährige Tochter Marie sind tot – verdurstet im libysch-tunesischen Grenzgebiet, ausgesetzt von Tunesiern. Kann ihr Schicksal den Umgang mit Migranten in Nordafrika verändern? Mirco Keilberth aus Sfax

Mutter und Tochter leben nicht mehr: Fati Dosso, Mbengue Nyimbilo Crepin und ihre Tochter Marie. Foto: Refugees in Libya

Als Mbengue Nyimbilo Crepin das Foto einer in der Wüste verdursteten Frau und ihres Kindes sah, war er sich sicher, dass es sich dabei um seine Frau Fati Dosso und ihre gemeinsame sechsjährige Tochter Marie handeln musste. «Sie liegen in derselben Position, in der sie zu Hause auch immer im Bett eingeschlafen sind», sagte er diese Woche mitreisenden Migranten unter Tränen, wie diese in einem Telefongespräch mit unserer Redaktion berichten. Sie hatten das Bild der beiden auf einer libyschen Facebook-Seite entdeckt.