Wetterextreme und Katastrophenjahre – Verdorrte Felder, hungernde Menschen und exorzierte Mäuse Durch den Klimawandel werden Extremereignisse auch im Kanton Bern zur Norm. Was uns erwarten könnte, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Simon Wälti

Bewässerung 1947 im Emmental: Durch die Wasserknappheit war die Ernte gefährdet. Foto: Walter Nydegger (Staatsarchiv des Kantons Bern)



Wenn von Sommerhitze die Rede ist, denkt man an das Jahr 2018 oder an 2003 – oder an das aktuelle Jahr. Doch 1947, zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde Europa von einer anhaltenden Hitze und Trockenheit heimgesucht, die auch für die heutige Zeit der beschleunigten Klimaerwärmung aussergewöhnlich ist.