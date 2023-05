Rezepte gegen Wohnungsnot – Verdichten wie in Paris, Umzonen wie in Japan: Was die Schweiz lernen kann Am 12. Mai sitzt die Immobilienbranche mit Bundesrat Parmelin am runden Tisch. Die Diskussion über Lösungen gegen den Wohnungsmangel dürfte hitzig werden. Maren Meyer

Bis zur Perfektion verdichtet: Paris aus der Vogelperspektive. Foto: Christophe Petit Tesson (Keystone)

Wohnungsmangel und Wohnungsnot sind Begriffe, die derzeit nicht nur in den Medien, sondern auch in Bundesbern diskutiert werden. Denn in der Schweiz sinkt der Anteil leer stehender Wohnungen, während sich die Haushalte verkleinern, mehr Menschen ins Land kommen und der Wohnungsbau seit Jahren abnimmt. In drei Jahren sollen in der Schweiz 50’000 Wohnungen fehlen, wie die Immobilienberatungsfirma Wüest Partner berechnet hat. Ideen sind also gefragt.