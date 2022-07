Männer, die nicht kämpfen dürfen – Verdammt zum Nichtstun in der Ukraine Millionen ukrainische Männer würden sofort an die Front gehen, wenn ihr Land sie braucht. Aber ihr Land braucht sie gerade nicht. Während die heldenhaften Landesverteidiger gefeiert werden, fühlen sie sich wie Verräter. Cathrin Kahlweit aus Kiew

Nicht alle kämpfen derzeit an der Front: Zwei Männer tragen einen Fernseher aus ihrer Wohnung in Charkiw, die bei einer Attacke zerstört wurde. Foto: Evgeniy Maloletka (AP/Keystone)

Das Video ist professionell gemacht. Ein Soldat in Uniform lehnt an einer Hausecke aus grauen Steinquadern. Es wirkt, als habe der Mann kurz Deckung gesucht vor den russischen Angreifern und nehme sich jetzt in einer Kampfpause ein paar Minuten, um mal eben ein paar Dinge zurechtzurücken. «Ein Hallo an euch alle aus dem für immer ukrainischen Donbass», sagt er in die Kamera.