Zugunglück in Oberbayern – Verdacht auf fahrlässige Tötung: Ermittlungen gegen Bahnpersonal Nach dem Zugunfall in Oberbayern ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft gegen drei Angestellte der Deutschen Bahn. Beim Unglück am Freitag starben fünf Menschen. Florian A. Lehmann , AFP/SDA UPDATE FOLGT

Die Bergung der Toten und Verletzten nach dem Zugunglück in bei Garmisch-Partenkirchen gestaltete sich extrem schwierig. Foto: Angelika Warmuth (DPA/Keystone/6.Juni 2022)

Nach dem Zugunglück in Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten sind Mitarbeiter der Bahn ins Visier der Ermittler geraten. Die Staatsanwaltschaft München II ermittle gegen drei Bahnmitarbeiter wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag in Rosenheim mit. Nähere Angaben zu den Vorwürfen machten die Ermittler zunächst nicht. Dafür sei es beim derzeitigen Ermittlungsstand noch zu früh, sagte ein Polizeisprecher.

Die Deutsche Bahn teilte mit, sich wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht äussern zu können. «Selbstverständlich setzen wir alles daran, die ermittelnden Behörden bei der Aufklärung der Unfallursache zu unterstützen», sagte ein Bahnsprecher am Dienstag.

Der Regionalzug war am Freitag entgleist. Dabei starben fünf Menschen, mehr als 40 wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich eine 34 Jahre alte Frau nach wie vor in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Mittlerweile stehen der Polizei zufolge alle Identitäten eindeutig fest. Einer der Toten sei ein 13 Jahre alter Junge aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Zwei getötete Frauen im Alter von 30 und 39 Jahren stammten demnach aus der Ukraine, bei einer der Frauen korrigierte die Polizei das Alter von 32 auf 30 Jahre. Unter den Opfern befinden sich ausserdem eine 51-Jährige aus Wiesbaden sowie eine 70-jährige Frau aus dem Landkreis München.

Beim Zugunglück starben fünf Menschen. Rund 40 Personen wurden verletzt. Video: AP

(Update folgt)

Fehler gefunden?Jetzt melden.