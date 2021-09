Kolumne Christian Seiler – «Verbotene Freuden»? – Was für ein Unsinn! Die britische TV-Köchin Nigella Lawson spricht unserem Kolumnisten ständig aus dem Herzen. In der Küche – und überhaupt bei den Verlockungen des Lebens. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Silvio Knezevic

Ich bin eng befreundet mit Nigella Lawson. Ich glaube nicht, dass sie selbst davon weiss, aber gemessen an der Rolle, die ihre Bücher und Geschichten in meiner Küche spielen, ist der Begriff «Freundschaft» nicht zu tief gestapelt. Immer wieder fühle ich mich in der Art und Weise, wie die britische TV-Köchin und Kochbuchautorin über Essen denkt, schreibt und spricht, von ihr erkannt – erkannt und ermuntert, auch so eine liebevolle Beziehung zu den Dingen zu führen, die wir täglich in eine Mahlzeit verwandeln.

Ihr Buch «How To Eat» ist eine so kluge, simple und sinnliche Einführung «in die Freuden und Prinzipien guten Essens», dass es mir ein grosses Rätsel ist, warum es davon noch keine deutsche Übersetzung gibt. Und ihr eben erschienenes Buch «Kochen, essen, leben», das von der Pandemie beeinflusst wurde, bringt mich gleichzeitig zum Schmunzeln und macht mich unruhig, weil ich sofort aufstehen und das Brathuhn mit Sardellenbutter ausprobieren möchte, von dem Nigella in ihrem Kapitel über Sardellen schwärmt.