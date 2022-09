Temperaturdeckel bei Gasmangel – Verbände rügen Bundesrat – und fordern maximal 19 Grad für alle Bei einem Energienotstand will der Bundesrat nur jene Privathaushalte in die Pflicht nehmen, die mit Gas heizen, alle anderen nicht. Wichtige Player warnen vor einem Chaos. Edgar Schuler

Die allermeisten Haushalte heizen nicht mit Gas. Gemäss dem Vorschlag des Bundesrats gibt es für sie keinen Temperaturdeckel bei einer Mangellage. Foto: Urs Jaudas

19 Grad. Das ist die Höchsttemperatur, die der Bundesrat in öffentlichen und privaten Innenräumen vorschreiben will. Aber erst, falls nicht genügend Gas in die Schweiz geliefert wird, falls freiwillige Sparmassnahmen nicht fruchten – und deshalb eine Gasmangellage eintritt.

Die Vorschrift gilt aber laut dem Entwurf der entsprechenden Verordnung einzig für Häuser mit Gasheizungen – also lediglich in rund einem Fünftel der Schweizer Haushalte.

Die allermeisten Haushalte – vier von fünf – heizen jedoch anders: mit Öl, Wärmepumpen, Holz, elektrisch oder mit Fernwärme. Deren Bewohnerinnen und Bewohner wären gemäss dem Vorschlag des Bundesrats frei, die Thermostaten bei ihrer persönlichen Komforttemperatur zu belassen. Auch wenn das weit mehr ist als 19 Grad.

In der Konsultation warnen nun grosse Verbände vor einem Chaos bei den Verboten und Vorschriften.

Der Schweizerische Städteverband schreibt, viele Menschen seien sich gar nicht bewusst, mit welcher Energiequelle die Wärme in ihrer Wohnung erzeugt werde. Der Verband fordert in seiner Stellungnahme deshalb «Solidarität» von allen. Das bedinge generelle Verbote: «Sie schaffen die in der Krise wichtige Klarheit und vermeiden eine Umgehung der Vorschriften.»

Warnung vor dem Flickenteppich

Der Schweizerische Gemeindeverband verweist ausserdem auf die Erfahrung aus der Corona-Krise. Sie habe gezeigt, dass allzu unterschiedliche Vorschriften mehr schaden würden als nützen, der berühmte Flickenteppich. Der Verband schreibt: «Würden für unterschiedlich beheizte Wohnungen unterschiedliche Regeln angewendet, würde dies für Verwirrung sorgen und damit den Effekt der Sparmassnahmen begrenzen.»

An Erdöl herrscht kein Mangel, viele füllen momentan ihre Tanks. Aber auch sie könnten gezwungen werden, die Heiztemperatur herunterzuschrauben. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Swisspower, ein Zusammenschluss von Energie- und Wasserlieferanten in 22 Städten, weist zudem darauf hin, dass die verschiedenen Energiequellen eng miteinander verknüpft sind: «Wenn das Gas knapp wird, droht auch der Strom auszugehen.» Auch darum fordert Swisspower «Opfersymmetrie», indem alle Haushalte gleich behandelt werden.

Konflikte wegen Heizregeln

Der Hauseigentümerverband warnt zusätzlich vor möglichen gesellschaftlichen Konflikten: «Falls die Temperaturbeschränkungen nur für Gasheizungen gelten, für alle anderen aber nicht, besteht die Gefahr, dass die Bevölkerung in ‹gute› und ‹weniger gute› Haushalte gespalten wird.» Der Mieterinnen- und Mieterverband ist sich hier mit den Hauseigentümern einig: «Eine einheitliche Lösung ist sicher sinnvoller und gerechter.»

Alle angefragten Teilnehmer an der Konsultation fordern den Bundesrat auf, die Verordnung über den Gasmangel entsprechend anzupassen. Zudem soll er die angekündigte Verordnung über die Strommangellage möglichst schnell erlassen.

Einig sind sich die Verbände zudem, dass bei aller Opfersymmetrie alte und pflegebedürftige Personen vom strengen Temperaturregime ausgenommen werden sollen.

«Es braucht klarere Kriterien, was kontrolliert werden und worin der Vollzug bestehen soll.» Konferenz der kantonalen Energiedirektoren

Die Energiedirektoren der Kantone weisen auf ein weiteres Problem hin: «Die Polizei wird keine Ressourcen haben, um in Privathaushalten und Unternehmen zu kontrollieren, ob die Sauna ausgeschaltet ist oder die Heiztemperatur eingehalten wird.» Die Behörden würden höchstens auf «konkrete Hinweise» hin aktiv werden können.

Die Kantone fordern deshalb, dass sie, aber auch die Städte und Gemeinden beim Kleingedruckten in der definitiven Verordnung einbezogen werden: «Es braucht klarere Kriterien, was kontrolliert werden und worin der Vollzug bestehen soll.»

Alle eingegangen Stellungnahmen werden zurzeit von Guy Parmelins Wirtschaftsdepartement ausgewertet. Geplant ist, dass der Bundesrat auf dieser Grundlage Ende Oktober die Verordnung definitiv erlässt.

