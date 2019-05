Die Schweiz will für die USA ein Schutzmachtmandat in Venezuela übernehmen. Sie soll diplomatische und konsularische Dienste für die Amerikaner im lateinamerikanischen Krisenherd übernehmen. Bei einem Mediengespräch in Bern sagte der venezolanische Botschafter César Osvelio Méndez González, er hoffe, dass die Schweiz bei diesem Mandat ihre Neutralität bewahre.