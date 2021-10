Neue Folgen der Lieferengpässe – Veloteile werden gestohlen, und im Auto fehlt das Radio Verzögerungen im globalen Handel sowie Chip- und Rohstoffmangel halten an. Welche Folgen das für die Preise und das Weihnachtsgeschäft hat. Maren Meyer

Ersatzteile für Velos sind knapp: Neben Hinterrädern und Sätteln werden neuerdings auch Schalthebel gestohlen. Foto: Urs Jaudas

Ihre Flitterwochen hatten sie sich anders vorgestellt. Drei Monate sind die Zürcherin Manuela Wegmüller und ihre Frau mit Camper und Velos in Deutschland, Schweden und Frankreich unterwegs. Und in jedem Land wurden ihnen Einzelteile gestohlen: in Deutschland das Velo, in Schweden ein Hinterrad und in Frankreich der Sattel.

In Velowerkstätten Ersatzteile zu ergattern, gestaltete sich schwierig: «Wir mussten in Schweden bis zu fünf Velomechaniker abklappern, bis wir das passende Hinterrad finden konnten, und das aber auch nur Occasion», erzählt Wegmüller. Überall dasselbe: Aufgrund der Lieferengpässe werden Einzelteile für Velos nicht geliefert, die Werkstätten müssen auf Lager zurückgreifen.