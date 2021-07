Schwerverletzte nach Unfall in Bern – Velofahrerin von Anhänger überrollt Am Berner Bubenbergplatz kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Unfall. Eine Velofahrerin musste ins Spital eingeliefert werden.

Blick auf den Bubenbergplatz. (Archiv) Foto: Barbara Héritier

Eine Velofahrerin ist in der Nacht auf Dienstag in Bern unter den Anhänger eines Lieferwagens geraten. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 03.00 Uhr früh am Bubenbergplatz, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhren der Lieferwagen und das Velo gleichzeitig vom Bahnhofplatz her in Richtung Schanzenstrasse.

Aus noch ungeklärten Gründen geriet die Velolenkerin zwischen den Lieferwagen und dessen Anhänger. Die Frau stürzte und wurde vom Anhänger überrollt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.