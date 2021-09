Unfall in Bern – Velofahrerin nach Sturz in der Stadt Bern schwer verletzt Eine Frau stürzte am Mittwochnachmittag im Breitenrain und musste mit der Ambulanz ins Spital.

Die Velofahrerin verunfallte bei der Verzweigung Breitenrainstrasse/Turnweg. Bild: Swisstopo

Bei einem Selbstunfall hat sich am Mittwochnachmittag eine Velofahrerin in Bern schwere Verletzungen zugezogen. Sie stürzte auf der Breitenrainstrasse, als sie vom Breitenrainplatz in Richtung Nordring fahren wollte.

Der Unfall ereignete sich ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer kurz vor der Verzweigung mit dem Turnweg, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Passanten betreuten die Frau, bis ein Ambulanzteam eintraf. Dieses brachte die Verletzte ins Spital. Die Polizei untersucht die Gründe für den Unfall.

SDA

