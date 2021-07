Mit Lastwagen kollidiert – Velofahrer stirbt im Spital Der Velofahrer, der am Dienstag in Niederwangen von einem Lastwagen erfasst wurde, ist im Spital verstorben.

Der tödliche Unfall passierte bei der Abzweigung Freiburgstrasse/Schwendistutz, Bild: Google Street View

Der 64-jährige Velofahrer, der am Dienstagvormittag in Niederwangen von einem Lastwagen erfasst und dabei schwer verletzt wurde, ist noch am gleichen Tag im Spital gestorben. Gemäss bisherigen Erkenntnissen war der Lastwagen von Oberwangen herkommend auf der Freiburgstrasse in Richtung Niederwangen unterwegs und bog beim Schwendistutz rechts ab, dabei erfasste er aus noch zu klärenden Gründen den Velofahrer, der ebenfalls auf der Freiburgstrasse unterwegs war. Weitere Ermittlungen zu dem Unfall seien im Gang, heisst es im Communiqué vom Mittwoch.

SDA

